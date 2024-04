Honor Magic 6 Pro | l’offerta Mediaworld per i veri fotografi!

(Di venerdì 5 aprile 2024) Uno degli aspetti che può apprezzare di più un acquirente di uno smartphone può essere il suo latoco. Magari per creare degli scatti stupendi da pubblicare sui profili social, che sia per uso personale o per lavoro. Potete farlo ora con l’6 Pro in offerta suad un prezzo speciale! Cosa cercate in uno smartphone quando volete acquistarne uno nuovo? Probabilmente penserete alla memoria, oppure alla risoluzione schermo, oppure ancora alla modalitàca o al suo processore. Questi sono tutti fattori importantissimi per un nuovo smartphone, ma magari c’è l’aspetto che preferite di più rispetto ad un altro. In questo caso parliamo della modalitàca, che in questo device dellasi fa rispettare e ha ben pochi rivali. La ...

HONOR presenta nel dettaglio Magic6 RSR Porsche Design e Magic6 Ultimate, con il primo in arrivo in Italia: scopriamoli più da vicino. L'articolo HONOR svela due nuovi smartphone di lusso : Magic6 ... (tuttoandroid)

Honor cambia dominio da hiHonor.com a Honor.com - Honor ha annunciato il cambio di dominio che da hiHonor.com diventa Honor.com: per l'azienda è un passo di ulteriore maturazione ...igizmo

Honor Magic V2, ecco come stampa 3D e materiali rivoluzionari hanno dato vita al foldable definitivo - Honor Magic V2. Questo dispositivo non è un semplice foldable, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore della tecnologia mobile. Honor Magic V2 non è solo sottile, ma ha ridefinito ...tomshw

Porsche design Honor Magic v2 rsr disponibile in Italia - Honor Magic V2, già conosciuto dal pubblico come lo smartphone foldable più sottile al mondo, è arrivato sul mercato in una versione ancora più elegante e raffinata.ilmattino