Hockey su ghiaccio | Mondiali femminili | l’Italia batte 3-2 la Slovacchia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale femminile disu, che nella penultima giornata del Mondiale Divisione I Gruppo B di Riga supera per 3-2 la. Un risultato sensazionale, se si considera che le slovacche erano l’unica compagine ancora imbattuta nel torneo e che fino a poco più di 5 minuti dalla sirena le Azzurre erano sotto di una rete: prima il pareggio di Niccolai, poi il gol vittoria di Caumo (autrice di una doppietta) a 30 secondi dalla sirena regalano tre punti importantissimi alle nostre ragazze, che volano a quota 6. Tra le grandi protagoniste anche Martina Fedel, che chiude la serata con 40 parate (95,2%). Le azzurre scenderanno sulnuovamente domani alle 11.30 contro la Slovenia. SportFace.

