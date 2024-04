(Di venerdì 5 aprile 2024), con l'album Icon, si conferma per laconsecutiva inalla classifica degli album più venduti dellasecondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Stabile, rispetto a sette giorni fa, il resto del podio con Kid Yugi e I nomi del Diavolo in seconda posizione e Rose Villain, ancora sull'onda dalla partecipazione al festival di Sanremo, con Radio Sakura. Seguono tre new entry: al quarto posto si piazza Rhove con Popolari, che vede le collaborazioni con Anna, Sfera Ebbasta e Jul, Guè, Capo Plaza, Emis Killa, Kuremino e con l'artista africano Oxlade; al quinto Il Volo con Ad Astra, primo album di inediti del trio che punta a cambiare pelle; e al sesto Beyoncè con Cowboy Carter, omaggio al country. Scivola dalla quarta alla settima posizione Nei letti degli altri, ...

Presidiano saldamente la loro posizione tra le hit della settimana gli album più ascoltati, mentre le new entry come il nuovo album di Gianna Nannini e la collaborazione tra Future e Metro Boomin si ... (quotidiano)

Hit parade, Tony Effe in vetta per la terza settimana - Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. (ANSA) ...ansa

Tony Effe ancora in vetta alla hit parade, Nannini debutta sesta - Presidiano saldamente la loro posizione tra le hit della settimana gli album più ascoltati, mentre le new entry come il nuovo album di Gianna Nannini e la collaborazione tra Future e Metro Boomin si p ...ansa

Classifica canzoni del momento marzo 2024: hit parade top 20 - Il nuovo singolo di Shakira con Cardi B "Puntería" in vetta alla classifica di marzo, sul podio anche Benson Boone e Olivia Rodrigo ...lopinionista