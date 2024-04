Hezbollah | l' Iran risponderà a Israele | svolta nella guerra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "L'senza dubbio all'attacco israeliano contro il consolatoiano a Damasco": lo ha detto il leader deglilibanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso televisivo. "Solo Khamenei può decidere come, quando e dove ci sarà la risposta dell'", ha aggiunto Nasrallah riferendosi al leaderiano. "L'attacco al consolato (iano di Damasco) costituisce unain corso e la regione è entrata in una nuova fase", ha detto Nasrallah.