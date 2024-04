Hezbollah | l’Iran risponderà a Israele | ambasciate chiuse e svolta nella guerra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ci si avvicina ai 200 giorni diin Medioriente e lo scenario geopolitico non fa che aggravarsi. Una tesa telefonata tra Biden e Netanyahu ha avuto come effetto diretto la riapertura del valico di Erez, al fine di garantire gli aiuti umanitari a Gaza. Al netto delle dichiarazioni “distensive” di Blinken, segretario di Stato americano, che ha parlato di sviluppi positivi, in attesa di risultati nelle prossime settimane, il fronte è tutt’altro che rasserenato. Il raid attuato contro il consolato iraniano a Damasco ha generato una ben prevedibile reazione a catena. Una risposta giungerà, promette, e la minaccia di un attacco ha spintoa chiudere numerose, compresa quella di Roma.Per quanto sia rilevante il rapporto con Joe Biden e gli ...