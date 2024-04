(Di venerdì 5 aprile 2024) La Corona britannica è stata travolta da una valanga di difficoltà. Prima l'allontanamento die ora i tumori di re Carlo III e della principessa Kate Middleton. Stando a quanto filtra, però, pare che proprio il dolore sia il motore che sta spingendo William e la futura regina a fare il loro meglio per porre fine al dissidio familiare con i duchi di Sussex. Lo ha detto al Mirror l'esperto reale Tom Quinn, secondo cui il principe e la principessa del Galles cercherebbero di risolvere il rapporto teso con il duca e la duchessa, invitandoli a portare i loro figli Archie e Lilibet in visita nel Regno Unito. Tuttavia,avrebbe puntato i piedi e rifiutato. "William e Kate - ha raccontato Quinn - hanno chiesto adi portare i bambini e di fare, ma senza ...

Qualche giorno dopo l’annuncio del cancro di Kate , Harry e Meghan non sarebbero rimasti in silenzio: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e ... (caffeinamagazine)

Nessuna ri conciliazione in vista per Harry e Meghan con la famiglia reale . Nonostante gli insistenti rumors di una possibile reunion specie dopo i problemi di salute di Kate Middleton e di re Carlo, ... (ilfattoquotidiano)

"Si sente ancora di più una riserva". I veri sentimenti di Harry verso Kate - La diagnosi di Kate Middleton potrebbe aver riacceso rivalità mai sopita con i principi di Galles e la sensazione di Harry di sentirsi un'eterna "ruota di scorta" ...ilgiornale

Harry e Meghan "infastiditi e frustrati": il terremoto in casa Windsor non facilita la pace - La Corona britannica è stata travolta da una valanga di difficoltà. Prima l'allontanamento di Harry e Meghan e ora i tumori di re Carlo III e della principessa Kate Middleton. Stando a quanto filtra, ...iltempo

Meghan Markle come Lady D: la duchessa in visita ai bambini ricoverati in ospedale a Los Angeles - Meghan Markle è riapparsa in pubblico. La duchessa ha fatto una visita a sorpresa al Children Hospital di Los Angeles ...dire