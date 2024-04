Half Marathon Firenze | domani apre il villaggio | la guida e i top runners

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - Ore di vigilia per l’edizione numero 40 dell’, organizzata dal Comitato Uisp dipresieduto da Marco Ceccantini con i patrocini di Comune di, Città Metropolitana di, di Confesercenti, Confcommercio, Coni, Sport e Salute., sabato 6 aprile, si aprirà, dalle 10, ilin Piazza Santa Croce dove si potrà ritirare il pettorale di gara, fino alle 20. Ci si potrà iscrivere alla non competitiva di 10 km e lo si potrà fare, sempre in Piazza Santa Croce, anche domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45. Attenzione: visto il vero e proprio boom di iscritti è molto importante e fortemente consigliato che i podisti si rechino a ritirare il ...