(Di venerdì 5 aprile 2024) Comizio della segretaria del Pd insieme al candidato sindaco Vito Leccese all'indomani della spaccatura della sinistra sul voto a Bari: la leader dem accusa duramente l'omologo grillino: "Hai rotto l'unità della sinistra, non tollero gli attacchi che arrivano alla nostra comunità"

"Hai debuttato a Palazzo Chigi , non sai cos'è la militanza". Schlein a muso duro contro Conte: Il leader del Movimento 5 Stelle aveva risposto a tono questa mattina alla leader dem che lo aveva etichettato come "sleale" con la sua scelta di cancellare il voto di domenica per designare il ...

