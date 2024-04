Guerra ultime notizie Hezbollah | «Iran risponderà a Israele | nulla sarà più come prima» Ucraina | 4 morti per raid russo su Zaporizhzhia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez trae il nord della Striscia di Gaza per lavolta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli Usa plaudono ai passi annunciati dal governo israeliano su richiesta del presidente Biden dopo la telefonata col primo ministro Netanyahu. Un allarme aereo è scattato nella zona di Odessa a causa di un attacco con droni. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto più di 40 velivoli nella regione di Rostov e una sottostazione elettrica è stata danneggiata.

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Notizie dalla Giunta - ultime elezioni libere prima del nuovo inizio democratico dopo la Seconda Guerra mondiale" che si è svolto in contemporanea a Palazzo Widmann di Bolzano e nella sede della Regione di Gorizia. L'evento ...regione.fvg

Libano, Hezbollah: "Inevitabile risposta Iran ad attacco consolato" - Roma, 5 apr. (askanews) - Il leader di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso alla tv di Stato nel giorno di Quds (Gerusalemme) ha messo in guardia che il suo movimento "non h ...libero

Minacce dell’Iran, Israele chiude 30 ambasciate nel mondo: anche quella di Roma - Dopo il raid al consolato iraniano a Damasco, da Teheran sono arrivati messaggi minacciosi. Si sono diffusi allarmi per possibili attacchi in risposta. Una trentina di sedi diplomatiche israeliane ...tg24.sky