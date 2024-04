Guerra in Ucraina | nuovi attacchi a Kharkiv | almeno 4 vittime

Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha partecipato a una riunione del Consiglio Nato-Ucraina, a Bruxelles, in Belgio. Il politico, 42enne originario di Sumy, ha dichiarato che è giunto il ... (liberoquotidiano)

Unicef, consegnate 100mila dosi di vaccino in Ucraina - L'Unicef, con il sostegno del governo del Giappone e della United States Agency for International Development (Usaid), ha consegnato all'Ucraina 108. (ANSA) ...ansa

Guerra Ucraina, Kiev: «Attacchi a Chasiv Yar, i russi a 500 metri». Yermak: «Arrivati a momento critico» - Guerra Ucraina. Continuano gli attacchi russi su Odessa, dove nella notte è scattato un allarme aereo a causa di un attacco di droni.ilgazzettino

La terza Guerra mondiale è vicina - Una Guerra è un evento della storia estremamente complicato ... Gli americani danno i missili a lungo raggio perché questo è un momento decisivo della campagna in Ucraina. Proprio in questi giorni.ilgiornale