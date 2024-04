Grecia | uccisa dal suo ex fidanzato davanti alla stazione di polizia | era andata a chiedere aiuto La storia di Kyriaki Griva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un femminicidio ha scosso lanelle ultime ore: quello della 28enne, pugnalataschiena dal suo exsubito dopo aver chiesto. Si era infatti recata presso ladi Agioi Anargyro,periferia nord di Atene, per raccontare alle forze dell’ordine le sue paure. La relazione finita con un uomo violento che la stava aspettando proprio sotto al commissariato. La tragedia avrebbe potuto essere evitata se da quella struttura, dopo aver parlato con il poliziotto in servizio, la giovane non fosse uscita da sola ma accompagnata da un’auto di pattuglia. Peccato che non ce n’era nessuna disponibile in quel momento, almeno secondo quanto dichiarato dal poliziotto, che ha ...