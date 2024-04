“Grandi cose per lei in televisione” Perla dopo il Grande Fratello | ecco dove la vedremo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)Vatiero è la regina di questo ultimo. Ha vinto persino su Beatrice Luzzi, data per favorita dagli inizi e ha vinto pure un ritrovato amore con Mirko Brunetti, il fidanzato storico con cui aveva rotto e pure male a Temptation Island. “Adesso io e lui vogliamo goderci questo momento. Anche con la convivenza ci andremo piano”, ha però subito frenato nell’intervista rilasciata a Chil’esperienza al reality show. Reality show che rifarebbe: “Se rifarei Temptation Island e il? Sì, noivamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità, ...