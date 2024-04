“Grande prospettiva” | Meloni apre al nucleare | ma solo in parte

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr – Il presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuto dell’evento, promosso da Italian scientists association (Isa), dal titolo “La scienza al centro dello Stato”. Durante il suo discorso anche una timida apertura all’energia. Cosa ha dettosulNell’individuare gli strumenti per portare avanti una transizione ecologia in maniera “non ideologica”,cita anche l’energia: “La, lavisione, e ilsogno che derivano dalla possibilità di produrre, in un futuro non così lontano, energia pulita, ma soprattutto energia illimitata dalda fusione”. Per poi ricordare che l’Italia può vantare di aver dato i natali ...