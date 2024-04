Grande Fratello | Simona Tagli su Beatrice Luzzi | Doveva vincere lei | ora andremo insieme in Sardegna VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo la fine del reality show alcuni coinquilini sono rimasti in contatto, altri programmano una vacanzaper celebrare le nuove amicizie. Ilsta per cedere definitivamente il testimone a Temptation Island e molti dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini stanno finendo già nel dimenticatoio., al contrario, continua ad essere molto seguita dai fan che ha conquistato nella Casa più spiata d'Italia, anche per il suo legame con. Un rapporto nato tra due dei 'bersagli' preferiti nella Casa L'amicizia tra le due protagoniste della versione italiana di The Big Brother, ha incuriosito il pubblico e infastidito molti concorrenti. Dopo che l'ex attrice di Vivere non poteva più essere nominata, avendo raggiunto la ...

All'interno della casa del Grande Fratello si possono creare amicizie e amori che cambiano la vita e che resistono anche all'esterno. La distanza spesso non aiuta, però con un po'... (leggo)

Dopo la vittoria del Grande Fratello sono arrivate diverse critiche a Perla . I suoi fan l’hanno ovviamente idolatrata, ma c’è una larga fetta di pubblico che invece preferiva Beatrice, la quale non ... (caffeinamagazine)

Il Grande Fratello è finito il 25 marzo scorso e una delle più attive dell’edizione è stata indubbiamente Fiordaliso . Ora proprio lei ha fatto sapere che il suo futuro potrebbe essere ancora in un ... (caffeinamagazine)

Un "Grande Fratello" per la polizia locale: il sistema integrato di videocamere sorveglia la città | VIDEO - Oltre 400 occhi elettronici accesi sui principali luoghi della città e le più importanti strade. Nel Comando della Polizia Locale di Ancona, nella sala dove ha sede il COC, il Centro Operativo ...anconatoday

Mirko e Perla, amore senza confini. Lei rivela: «Rimuoverà il tatuaggio dedicato a Greta» - Da quando si è concluso il Grande Fratello non si fa altro che parlare di loro: Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sebbene in un primo momento sembrava che i due non avessero alcuna intenzione ...ilmattino

Mirko Brunetti e Perla Vaterio, amore senza confini. Lei rivela: «Rimuoverà il tatuaggio dedicato a Greta Rossetti» - Da quando si è concluso il Grande Fratello non si fa altro che parlare di loro: Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sebbene in un primo momento sembrava che i due non avessero alcuna intenzione di tornare ...leggo