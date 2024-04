Grande Fratello | ex concorrente contro la vittoria di Perla Vatiero | il commento sul televoto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unaprotagonista dell’edizione del2023-2024 ha contestato in qualche modo ladi, dicendo che ha trionfato soprattutto grazie alla sua storia d’amore con Mirko Brunetti che a lei aveva però stancato sin dall’inizio. E poi ha rivelato che per il percorso fatto nella casa e per tutte le difficoltà superate, sarebbe stata più giusta la proclamazione di Beatrice Luzzi come vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini. Il trionfo diè anche andatole previsioni che l’exaveva fatto appena prima della finale. Infine, l’ex gieffina ha parlato della sua avventura nel programma Mediaset. GF: perché secondo un’ex inquilina ladi ...