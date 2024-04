Grande Fratello | ex concorrente arriva nel cast di Mare Fuori | poi la proposta per L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un exdelpotrebbe approdare neldio addirittura prendere un volo per l’Honduras e salpare alla volta dedei. Di chi stiamo parlando? Incredibile, ma vero: la ex gieffina che potrebbe avere un ruolo in uno dei show appena citati è Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione...