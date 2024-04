Granata | voglia di ripartire Zocchi | Più determinati

(Di venerdì 5 aprile 2024), determinazione e cattiveria agonistica. Sono questi i tre ingredienti che per il direttore sportivo Morenonon devono mai mancare nella ricetta del Pontedera se ivogliono centrare i play off. Con la sfida alla pericolante Ancona alle porte e lo scivolamento all’8° posto (insieme all’Arezzo) causato dal sorpasso della Juventus NG, il direttore ha comunque fissato una quota: "Con 51-52 punti (il Pontedera ne ha 47, ndr) l’ingresso nelle prime dieci è certo, ma a me interessa che in queste 4 partite che restano la squadra abbia la giusta, determinazione e cattiveria agonistica. Una volta che le abbiamo sono convinto che possiamo raggiungere quella quota già nelle prossime due partite (dopo c’è la trasferta a Gubbio, ndr) senza attendere le ultime due". Le qualità auspicate da ...

ABATI, Complimenti a loro. Niente da rimproverarci - L'estremo difensore del Torino Lorenzo Abati ha parlato così ai microfoni di SportItalia nel post partita del Dall'Ara tra viola e Granata: "Sicuramente tanta delusione. Le mie parate hanno salvato il ...firenzeviola

Monza, Palladino vuole l’aggancio in classifica al Napoli: le ultime di formazione - L'allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, in vista della gara con i campani recupera però Warren Bondo, che la trasferta in casa dei Granata l'aveva saltata proprio per somma di ammonizioni. Per ...tuttonapoli

LIVE Primavera - Fiorentina-Torino 0-0 (103') - Iniziano i supplementari - 12' Faticano troppo i Granata, forse sarebbe da valutare qualche modifica. 34' OCCASIONE FIORENTINA! Sene ci arriva di testa, tiro violento che sfiora di un soffio la traversa. Nel Toro entrano ...torinogranata