Gp Giappone | Verstappen comanda prove libere | Red Bull davanti a Ferrari

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il pilota olandese della Red, campione del mondo in carica, gira in 1'30''056 nella prima sessione Maxa tutti nella prima giornata diin vista del Gp deldi Formula 1, che si corre domenica a Suzuka. Il pilota olandese della Red, campione del mondo in carica, gira