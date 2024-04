Gp Giappone | Verstappen comanda prove libere | Red Bull davanti a Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen davanti a tutti nella prima giornata di prove libere in vista del Gp del Giappone di Formula 1, che si corre domenica a Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull , ... (webmagazine24)

Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, gira in 1'30''056 nella prima sessione Max Verstappen davanti a tutti nella prima giornata di prove libere in vista del Gp del ... (sbircialanotizia)