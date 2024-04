Gp Giappone, qualifiche e gara in diretta tv e streaming: orari e come vedere - La Ferrari sfida la Red Bull nelle qualifiche del Gp del Giappone in programma sabato 6 aprile in diretta tv e streaming e nella gara in programma domenica 7 a Suzuka punta alla seconda vittoria ...adnkronos

Formula 1 Suzuka, Leclerc: “Giornata così così”. Verstappen: “Ottima partenza per noi” - Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica. Di seguito gli orari delle gare di Formula 1 per la stagione 2024 ufficializzati dalla FIA. Appuntamento per il gran premio del Giappone andrà ...tag24

DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO] - Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka, dove a partire dalle 04 ...formula1.motorionline