GP di Suzuka | i dati di Ferrari e Red Bull

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le prove del GP disono in corso e, insieme alla Red, hanno segnato deimolto importanti durante le prove del tracciato che porterà a dei risultati molto interessanti che vedremo solo una volta in pista Nonostante il grande terremoto che c’è stato a Taiwan qualche giorno fa, le prove si stanno comunque tenendo, con la data della gara che è rimasta invariata e si farà ugualmente. In questi giorni, durante le prove del GP die Redhanno registrato deimolto interessanti. Una cosa curiosa che è accaduta è che il pilota canadese della scuderia Aston Martin, Lance Stroll, ha ricevuto una multa per eccesso di velocità. Sembra uno scherzo, un pesce d’aprile, ma è quello che è successo realmente. Una grande ...