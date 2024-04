Governo: comandante Gdf a P.Chigi - Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro è arrivato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Nella sede del Governo, al lavoro da questa mattina, anche la ...lanuovasardegna

Avvocato palestinese cita in giudizio il Governo Meloni: "È complice di Israele" - Un avvocato palestinese, Salahaldin Abdalaty, ha citato in giudizio il Governo italiano per “corresponsabilità civile” nelle “violazioni ai diritti umani commesse a Gaza dalle autorità israeliane”.youmedia.fanpage

Bandecchi a Reggio Calabria: «Non mi fido né del centrodestra, né del centrosinistra» - Io non posso avere un Governo monofamiliare e non posso nemmeno avere una svizzera, se mi permettete, che comanda un partito di sinistra in Italia. C’era bisogno di far venire una svizzera Diamoci ...corrieredellacalabria