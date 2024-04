Governatore accoltellato durante una riunione | Russia nel caos | chi hanno arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildella regione russa di Murmansk, Andrei Chibis, è stato aggredito con un coltello da un uomo dopo unanella cittadina di Apatity e le sue condizioni sono gravi. Lo riferisce il primario dell'ospedale di Apatity-Kirov, Yuri Shiryaev, dove il politico si trova in terapia intensiva. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "È stato molto fortunato che l'aorta non sia stata colpita, il trattamento ulteriore avverrà in terapia intensiva", ha detto il medico. La sede operativa della regione di Murmansk ha precisato che Chibis è stato sottoposto a un intervento chirurgico, durato più di un'ora. Secondo il responsabile della sanità regionale, Dmitry Panychev, le condizioni delsono gravi e stabili. Sarebbe statoallo stomaco. L'uomo che ha aggredito il ...