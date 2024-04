Gotti su Milan Lecce | «Sarà una partita molto intensa»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Conferenza stampapre: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro i rossoneri In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, l’allenatore del, Lucaha rilasciato qualche dichiarazione sulladi domani.– «unadifficile come tutte quelle di serie A. Ilè una squadra di altissima classifica in

Luca Gotti , tecnico del Lecce , recupera Vladimiro Falcone in vista della sfida con il Milan , in programma sabato alle ore 15:00 a San Siro (pianetamilan)

LIVE! La conferenza stampa di Gotti alla vigilia di Milan-Lecce - L'allenatore dei salentini risponde alle domande della stampa a poco più di 24 ore dalla gara di San Siro Luca Gotti parla in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Segui le sue parole in ...pianetalecce

Lecce, Gotti: "Banda è a disposizione! Dorgu Non è solo un terzino..." - "Cerco di non fissarmi sulla schematicità del calcio parlando di 2,3… sono state due partite in cui abbiamo giocato con 2 uomini, però secondo me il Milan è molto diverso e richiede cose diverse. Mi ...fantacalcio

Gotti: “Domani saranno importanti le misure. Difesa L’allenatore non è mai contento” - Gotti ha dato attenzione specialmente sui palloni da fermo ... L’allenatore non è mai contento”. Ancora sul Milan: “Ho dei giocatori che possono giocare solo da una parte e cambiano la loro modalità ...calciolecce