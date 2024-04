Gme | prezzo gas in Italia in lieve calo a 27 | 98 euro al MWh

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 5 aprile è pari 27,98al MWh, inribasso rispetto al 4 aprile attestatosi a 28,03al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

