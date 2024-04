Gli studenti a ’lezione’ nella bottega del Perugino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) GUALDO TADINO – ’Missione’ è il titolo di un singolare spettacolo in programma per sabato e domenica prossimi, alle 17, nel teatro "Don Bosco". Lo propone, con ingresso libero, l’associazione culturale "Arte & Dintorni". Si tratta di un’opera destinata ai bambini, gradevole anche per gli adulti, per scoprire l’arte e la maestria del pittore umbro Pietro Vannucci, detto ilrappresentazione "si misceleranno fatti storici a magìa e colpi di scena". L’ambiente è quello delladel pittore, un luogo straordinario, dove l’artista esplica la sua creatività. Una semplice visita al museo si trasforma in un viaggio nel tempo, quando ilstava dipingendo la sua grande opera "L’adorazione dei Magi". Al termine dello spettacolo seguirà un laboratorio didattico-creativo, ...