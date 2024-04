Gli oggetti rubati in città finivano al Politeama Irruzione nel vecchio cinema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) La segnalazione del furto è arrivata da un gruppo di turisti dell’Estonia, che mercoledì ha fermato una pattuglia della Squadra Volante in centro a Como. Hanno spiegato che gli erano statii bagagli, la localizzazione in tempo reale segnalata da un dispositivo gps agganciato agli effetti personali. I poliziotti sono quindi entrati nell’exdi piazza Cacciatori delle Alpi, trovando nascosti, alcunidi proprietà delle vittime, localizzatore compreso. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari, ma all’interno del, chiuso per lavori di ristrutturazione, è stata notata la forzatura di un portone, e sono stati trovati e recuperati altri, una bicicletta da corsa e unmonopattino elettrico.