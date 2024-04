Gli italiani non risparmiano più Istat | nel 2023 toccato il minimo storico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – Il salvadanaio delle famiglie italiane si sta svuotando. In altre parole, le famiglie italiane non riescono più a risparmiare come una volta. E’ l’effetto della perdita di potere d’acquisto. Per l’appunto, nel corso delil reddito disponibile dei consumatoriè aumentato del 4,7% (+5,7% nel 2022), pari ad un incremento di 58,7 miliardi di euro. Tuttavia, la consistente crescita dei prezzi ha determinato una contrazione dello 0,5% del loro potere d’acquisto, ossia il reddito disponibile espresso in termini reali, che ha seguito la flessione dell’1,8% registrata nel 2022. La spesa per consumi finali è cresciuta del 6,5% e la propensione al risparmio delle famiglie è calata al 6,3%, dal 7,8% del 2022, toccando il valore più basso dal 1995, inizio del periodo di riferimento dei conti. Lo ha reso noto ...