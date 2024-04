Gli artigiani di domani | il gruppo Lvmh e il salone di orientamento per giovani

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 – E’ partita oggi da Firenze la seconda edizione del tour “You&Me”, ildell’promosso dal, il più grande e potente del mondo, rivolto aiche vogliano esprimere la propria creatività anche con le mani, imparando un mestiere nobile, antico, rispettato e molto raro ormai come l’esperto artigiano per il mondo del lusso. L’anno scorso questo appuntamento veramente democratico perché aperto a tutti si svolse a Palazzo Pucci. Oggi si lancia un tour in 3 tappe alla scoperta dei Mestieri d’Eccellenza e alla ricerca dei migliori talenti: dopo Firenze ci saranno Padova e Napoli. E già all’apertura stamani al Tepidarium del Roster, nel cuore del Giardino dell’Orticultura, c’è gran afflusso diin arrivo dalle scuole di ...

SAMOLACO Gli studenti dell’ Accademia delle Belle arti di Sanremo in Valchiavenna per un progetto formativo con le imprese arti giane del territorio. Nella sala consiliare del Comune, alla presenza ... (ilgiorno)

Festa di Via da Banchi a Prè tra 60 saracinesche colorate - L’azione di Arredo urbano non convenzionale è il progetto Futura Art Project (referenti: Il Cesto - Forevergreen), per rivitalizzare gli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e attrattivi, con un ...mentelocale

Cna orienta: gli artigiani incontrano le quinte classi del “Buonarroti-Fossombroni” - Arezzo, 5 aprile 2024 – Nuovo appuntamento di CNA orienta, questa volta con un incontro con le quinte classi dell’Istituto “Buonarroti-Fossombroni” di Arezzo. Guidati dalla Presidente di CNA Area ...lanazione

Un nuovo marchio per i tipici amaretti di Gallarate - Frutto di un lavoro fatto in Regione Lombardia con gli artigiani cittadini, il marchio sarà proposto da cinque pasticcerie e una panetteria, come garanzia di qualità e fedeltà alla ricetta ...varesenews