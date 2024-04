Gli abusivi compromettono l’immagine della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) La direttriceGalleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, che da anni si batte contro il bagarinaggio dei biglietti dei musei, ieri ha espresso soddisfazione per l’operazioneGuardia di Finanza. Direttrice, a Firenze sono tornati i bagarini o non sono mai andati via? "Non sono mai andati via, sono sempre stati davanti ai musei. Sono felice per il colpo messo a segno dalle Fiamme Gialle. E’ un successo, perché il degrado che c’è quotidianamente davanti all’Accademia non mi è mai andato giù". Possiamo dire che la lotta ai “saltacoda“ è stato sempre tra le sue priorità. "E’ vero. Qualche anno fa, esasperata dalla situazione, realizzai anche un ventaglio che distribuii alle migliaia di turisti in attesa di entrare nel museo per informarli sulle eventuali truffe in cui sarebbero potuti incorrere. Questa gente vende biglietti anche ai ...