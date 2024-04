Giugliano | controlli di veicoli adibiti al trasporto scolastico

(Di venerdì 5 aprile 2024): controllatial, un conducente è stato sospeso alla guida con patente diversa da quella omologata per quel tipo di veicolo Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo deial. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato alcuniaccertando che uno dei conducenti stava circolando senza le prescritte autorizzazioni ed aveva, altresì, alterato le caratteristiche costruttive del veicolo installando sedili posteriori non omologati; pertanto, è stato sanzionato per uso improprio del veicolo, con il ...

Nuovo controllo della Polizia Locale di Giugliano in Campania ad un centro fisioterapico in direzione Lago Patria. Inflitta maxi-multa. Giugliano , controlli a un altro centro di fisioterapia : ... (teleclubitalia)

Giugliano, controllo dei veicoli per il trasporto scolastico: multe e fermi amministrativi - Le operazioni degli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Sanzionati i conducenti di tre scuolabus ...ilmeridianonews

Giugliano, Polizia Locale al MOG: liberati stand revocati a commissionari morosi - Giugliano – Sopralluogo congiunto della Polizia Locale di Giugliano e dei tecnici comunali del Mog per il ripristino del mercato ortofrutticolo e lo smantellamento degli stand dei commissionari ...ilmeridianonews

Viene sbalzato per metri dopo un incidente in moto: Luigi morto a 25 anni, aperta inchiesta - Un ragazzo di appena 25 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale che si è verificato sull’Asse Mediano, in direzione Napoli ...napoli.occhionotizie