Giubileo Roma – Sopralluogo del sindaco sui lavori per le  pavimentazioni storiche | oltre 100mila sanpietrini per la passeggiata storica Aventino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono in corso idi riqualificazione e sostituzione deiin via dell’Ara Massima di Ercole e Clivo dei Publicii nel quartiere. Il cantiere è coordinato dal Dipartimento deipubblici ed è suddiviso in due diversi interventi che saranno terminati entro l’estate. Questa mattina ilRoberto Gualtieri e l’Assessore Ornella Segnalini hanno visitato i due cantieri per constatare l’avanzamento dei. Al termine delle lavorazioni, saranno posatiper valorizzare lache dal Circo Massimo porta all’, passando dal Roseto comunale, dal Giardino degli Aranci e dalle Basiliche di Santa Sabina e Santi ...

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via di Tor Bella Monaca nel Municipio VI. Il cantiere, iniziato a marzo, è a cura del Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu e ha un costo di 3 milioni ... (italiasera)

È iniziato oggi il cantiere giubilare per la riqualificazione del piazza le antistante alla Basilica di San giovanni in Laterano. I lavori eseguiti dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale hanno un ... (italiasera)

Roma: il sindacato Conapo denuncia situazione mancanza autoscala vigili fuoco nella capitale e in provincia - Nella giornata di oggi a Roma sono operative solo due autoscale dei Vigili del Fuoco all’interno dell’area del raccordo anulare, è una situazione da terzo mondo, non certo da capitale che dovrà ...ilmamilio

Fiamme in appartamento, Conapo: “A Roma sono operative solo due autoscale, situazione da terzo mondo” - "Il distaccamento dei vigili del fuoco di Prati che si trova nelle immediate adiacenze dell'incendio era oggi sprovvisto di autoscala ...meridiananotizie