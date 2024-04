Gita scolastica da brividi in Toscana | un' intera classe del Carducci Galilei di Fermo in ospedale per intossicazione alimentare

Simboli nazisti sono stati scoperti in una scuola media della Valle d'Aosta. Una svastica disegnata sulla lavagna, ma non solo. Sono circolate anche immagini modificate di insegnanti vestiti come ... (orizzontescuola)

Intossicazione alimentare, trenta persone soccorse a Montecatini - Probabile intossicazione alimentare in un hotel di Montecatini Terme. Una trentina di persone, tra queste sia ragazzi in Gita scolastica sia turisti, ...gonews

Montecatini Terme, intossicazione alimentare durante la Gita scolastica: 52 studenti in ospedale - Intossicazione alimentare per tre gruppi di studenti da Roma, Fermo e dalla Serbia in vacanza per la Gita scolastica in un hotel di Montecatini Terme: alcuni sono già stati dimessi ...corrierefiorentino.corriere