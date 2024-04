Giro-E | presentata a Milano l' edizione 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prenderà il via il prossimo 4 maggio, in contemporanea con ild'Italia, il-E, la corsa ciclistica con le e-bike che seguirà tappa dopo tappa la famosa gara in Rosa, partendo da Torino, con arrivo il 26 maggio a Roma per 20 tappe complessive, e nata per sensibilizzare il pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambiente. Organizzata da RCS Sport in collaborazione con Enel, la corsa è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la primarisale al 2019. Grazie all'utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l'evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l'esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso. Il ...