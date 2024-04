Giornata internazionale sport | Aisla | Potente strumento sociale

Il 30 marzo sarà la Giornata Internazionale Zero Waste promossa dalle Nazioni Unite. In questa occasione (l’anno scorso è stata la prima volta che l’Onu ha istituito questa Giornata che quindi ... (ilfattoquotidiano)

La lotta delle comunità Lgbtq+, delle comunità non binarie e Transgender non si arresta mai. Mancano ancora troppi diritti e in molti casi addirittura il riconoscimento di una condizione che per ora ... (ildifforme)

Roma-Lazio, Ubaldo Righetti: «De Rossi dovrà dominare le emozioni. Il suo futuro deve essere in giallorosso» - Il 6 aprile si celebra la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace e, contestualmente, il calcio di casa nostra vedrà in programma il derby della Capitale tra Roma ...ilmessaggero

Giornata del Made in Italy, due eventi per il pubblico con Fondazione Fiera Milano - Lunedì 15 aprile è la Giornata Nazionale del Made in Italy e Fondazione Fiera ... da sempre luogo di innovazione e vetrina internazionale per il Made in Italy. La partenza è prevista alle ore 10.30 ...ilgiornale

AISLA e CONI insieme nella Giornata internazionale dello Sport - “Siamo fieri di poter ribadire – in una Giornata simbolicamente importante come quella internazionale dello sport per lo sviluppo e per la pace – il ruolo nevralgico del nostro movimento come potente ...montaltouffugonline