Giornata internazionale sport | Aisla | Potente strumento sociale

L’Aquila, arrestato un macedone latitante in campo internazionale - L’AQUILA – Nella Giornata di mercoledì 3 Aprile 2024, il personale della Squadra Volante della Questura di L’Aquila ha tratto in arresto un cittadino macedone latitante, destinatario di un mandato di ...laquilablog

Shaken Baby Syndrome, in 1 caso su 4 coma o morte del neonato. Il 7 aprile la prima Giornata di sensibilizzazione - Il fenomeno non conosce distinzione economica, culturale e sociale, ma dalla prima indagine su 47 casi diagnosticati in Italia tra il 2018 e il 2022, emerge che lo scuotimento avviene spesso all’inter ...quotidianosanita

Giornata attività fisica, 10 consigli per avere energia e sentirsi meglio - è promossa dal network internazionale 'AgitaMundo' e sostenuta dall'Organizzazione delle nazioni Unite (Onu) come Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace (International Day of ...adnkronos