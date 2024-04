Giornata attività fisica | 10 consigli per avere energia e sentirsi meglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Domani si celebra lamondiale dell'(World Day for Physical Activity). L'iniziativa, nata nel 2002 in occasione della 55esima Assemblea mondiale della sanità per sottolineare l'importanza di promuovere uno stile di vita attivo e la pratica di

(Adnkronos) – Sabato si celebra la Giornata mondiale dell'attività fisica (World Day for Physical Activity). L'iniziativa, nata nel 2002 in occasione della 55esima Assemblea mondiale della sanità per ... (periodicodaily)

Giornata mondiale dell'attività fisica, 10 consigli per sentirsi meglio: Sabato si celebra la Giornata mondiale dell'attività fisica (World Day for Physical Activity). L'iniziativa, nata nel 2002 in occasione della 55esima Assemblea mondiale della sanità per sottolineare l'importanza di ...

Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 5, 6 e 7 aprile: ... la giornata sarà dedicata al benessere olistico, con la partecipazione dei nuovi collaboratori che ... Attraverso le attività di ristorazione presenti sul territorio, la Valceresio vuole presentare la ...