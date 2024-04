Giorgio Fazzini | Le sue vittorie fanno bene al gioco Ma servono impianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) VIAREGGIO, classe di ferro 1933, sta al tennis come un bel bicchiere di vino bianco, fresco, ma non gelato, sta al fritto di mare: c’è un’attrazione fatale e il gusto (del palato e dello sport) fa faville. Quando si parla di racchetta, di campi in terra battuta o erba, il-pensiero è dunque molto autorevole, frutto di un’esperienza pluriennale che viene da lontano. Prima giocatore di fascia alta, poi capitano della Nazionale di Coppa Davis, dirigente federale, organizzatore di eventi, presidente del Circolo Tennis Viareggio, uno dei più anziani d’Italia. Di tutto e di più. Fino a pochi anni fa, ancora giocatore. Un percorso di vita e di sport che gli consegna la patente di saggezza., il tennis di oggi... "“Immagino che vogliate parlare di Jannik Sinner Che ...