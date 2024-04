Giorgio Armani Operations in amministrazione giudiziaria | «Non ha evitato il caporalato dei cinesi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Capannoni in cui di giorno si lavora per produrre i manufatti di alta moda e di notte, accanto ai macchinari, si dorme. I lavoratori, quasi tutti stranieri, assoldati da opificinell’hinterland milanese. E una società appaltatrice, laspa, che non ha fatto abbastanza per evitare lo sfruttamento della manodopera irregolare. È la sintesi dell’inchiesta che ha portato l’azienda del gruppospa a essere sottoposta in. Riprendendo le carte della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano, il Corriere spiega: «Questa sorta di parziale “commissariamento” viene adottato quando si ritiene che, attraverso il libero esercizio della propria attività economica, a una impresa ...