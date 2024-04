Giorgio Armani Operations in amministrazione giudiziaria | l' accusa | Agevola il caporalato degli sfruttatori cinesi

Giorgio Armani Operations SPA put into administration - The court of Milan's preventative measures section on Friday put Giorgio Armani Operations SPA, the fashion group's company dealing with the design and production of clothes and accessories, into ...ansa

Giorgio Armani operations in amministrazione giudiziara. «Lavoratori sfruttati e pagati 2 euro all'ora» - La Giorgio Armani operations spa, controllata dalla Giorgio Armani spa, sarebbe stata «ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo ...leggo

Amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations spa, società che si occupa di progettazione e produzione di ...ansa