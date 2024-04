Giorgio Armani Operations in amministrazione giudiziaria | accertamenti su presunto sfruttamento del lavoro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile 2024 – Le indagini della Procura di Milano sul mondo del lusso avevano portato, a gennaio, al 'commissariamento' della Alviero Martini Spa. Ora un nuovo filone ha messo sotto la lente laspa, per unnto delattraverso appalti che farebbero ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina, per realizzare capi di lusso in laboratori dormitorio nel Milanese. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano oggi ha disposto l'per la società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, a seguito di un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo ...

