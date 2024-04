Gigio Donnarumma spedito in panchina da Carnesecchi? La parata che cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il volo ad alta quota che Marcoha spiccato mercoledì sera per spizzicare un maligno colpo di testa di Nico Gonzalez nel corso della semifinale d'andata di Coppa Italia fra Atalanta e Fiorentina, è anche un gesto simbolico. Un manifesto culturale del ruolo del portiere. Il numero uno dell'Atalanta ha inteso inviare un messaggio ai miscredenti: la scuola italiana dei “goalkeeper” c'è, è viva e lotta insieme a chi ha sempre avuto fiducia negli eredi dei grandi guardiani azzurri del passato: Zoff, Zenga, Buffon.non è il solo ha rappresentarla con freschezza: insieme a lui ci sono, ovviamente,che a 25 anni, tra le nebbie parigine, sta cercando di far tacere risolini e dubbi dopo alcune papere non da lui. Poi Guglielmo Vicario (27 anni, buona stagione al Tottenham), Alex Meret ...