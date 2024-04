Giancarlo Magalli senza peli sulla lingua | “Ivana Trump è morta? Allora salutiamo Donald sperando la raggiunga”

Il noto conduttore è tornato da pochissimo in televisione ma già lancia frecciate. L’ultima non è certo passata inosservata. Dopo esser rimasto lontano dal piccolo schermo per lungo tempo, anche a ... (cityrumors)

Ezio Greggio, 70 anni il 7 aprile per lo storico volto di Striscia la notizia e Drive In - Ezio Greggio, storico volto di Striscia la notizia e non solo, compie 70 anni il 7 aprile. Nato a Cossato (Biella), esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debutta come cabarettist ...ildenaro

Giancarlo Magalli: “Ivana Trump è morta Allora saluto Donald sperando che la raggiunga” - Giancarlo Magalli ha dato vita a un vero e proprio show nello show a Tintoria, parlando e sparlando di tutto e tutti, da Raffaella Carrà a Donald Trump ...fanpage

Perché stasera in tv non va in onda Don Matteo 14 e cosa vedremo al suo posto - Perché stasera in tv, su Rai 1, non va in onda la prima puntata di Don Matteo 14, cosa vedremo al suo posto e perché dovremo aspettare 6 mesi.style.corriere