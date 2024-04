Gesto a sorpresa di De Laurentiis | è successo ieri a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) Destupisce sempre tutti: ilnei confronti della squadra prima di lasciare i campi d’allenamento di. Il presidente degli azzurri si è reso ancora una volta protagonista in un momento della stagione in cui il Napoli sembra abbia perso le speranze per andare in Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea consentirebbe e di aumentare il guadagno nelle casse partenopee e di rimanere una squadra competitiva e credibile nel continente. I partenopei sono classificati all’ottavo posto ben distanti dal Bologna, quarta forza del campionato, di dodici punti e dalla Roma di Daniele De Rossi di sette punti. I giallorossi nonostante il pari deludente contro il Lecce sono rimasti in una zona caldissima per la Champions: è sempre più probabile, infatti, che la quinta posizione ...