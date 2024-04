Germania, 13enne uccide senzatetto a coltellate: l’aggressione in un video. Quattro minorenni arrestati - L'aggressione, filmata da un telefonino, è avvenuta nella serata del 4 aprile nella zona del porto della città tedesca di Dortmund ...fanpage

Germania, 13enne uccide un senzatetto a coltellate a Dortmund - Un ragazzino di 13 anni ha ucciso un senzatetto a Dortmund, in Germania. Lo ha riferito la polizia tedesca, precisando che un video girato col cellulare mostra come il ragazzino abbia colpito l'uomo ...tgcom24.mediaset

Ragazza 18enne ricoverata in rianimazione per meningite: “È stata in discoteca e in gita con la scuola” - Una 18enne di Feltre è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno per una meningite meningococcica: attivata la profilassi ...fanpage