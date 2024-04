Germania | 13enne accoltella a morte un senzatetto | il delitto ripreso col cellulare

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi 31 anni sarebbe stato ucciso da un ragazzino di soli 13 anni, armato di coltello e aggressivo. L’efferata aggressione sarebbe avvenuta ieri sera a Dortmund, in. A certificare l’assassinio un video circolante sul web, in cui si vedrebbe il minore aggredire ilcon un coltello. Immagini macabre e inquietanti, soprattutto L'articolo proviene da Il Difforme.

