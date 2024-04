“Geppi Cucciari estromessa dai David per la battuta su Sangiuliano allo Strega” Scoppia la polemica | il Ministro replica | “Pronto a querelare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)birichina? E aidi Donatello la sostituirà Alessia Marcuzzi. Nelle scorse ore il settimanale Oggi ha diffuso la voce secondo cui alla serata di premiazione deidi Donatello, il prossimo 3 maggio su Rai1, Marcuzzi sarebbe stata scelta al posto dellain co-conduzione con Carlo Conti. La voce è stata amplificata dal capogruppo in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini (M5S) che ha subito affondato il colpo tirando in bildella Cultura: “Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori, magari memore della sua performance al Premio, quando la conduttrice ridicolizzò Gennaro ...