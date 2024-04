Gentiloni | Grande lavoro Ue su vaccini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 aprile 2024) 22.28 "La Commissione europea ha fatto un grandissimosuie penso che sia giusto che le indagini facciano il loro corso". Lo ha detto il commissario Ue all'economia Paoloa Cernobbio per il Workshop Ambrosetti rispondendo a una domanda sull'inchiesta in corso su Pfizer. "Non vorrei però che ci facessimo troppo male", ha continuato. "Va benissimo che ci siano queste inchieste e si chiarisca quello che c'è da chiarire" ma senza dimenticare lo "straordinario contributo della Commissione".