Gentiloni | “Lavoro straordinario della Commissione durante il Covid”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 aprile 2024) PESARO – “Penso che laUe e, in primo luogo, la presidente, nel periodo delabbia fatto un”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolorispondendo a Pesaro ad una domandagiornalista Alessandra Sardoni sull’inchiesta nei confronti di Ursula von der Leyen, presidenteeuropea, avviata dalla Procura europea in relazione ai negoziati per l’acquisto dei vaccini contro il. Parlando a “Incontri capitali”, in cui ha dialogato con il sindaco Ricci sul tema “L’Europa nel mondo che cambia”,, ha detto: “Ricordo la situazione in cui ci siamo trovati, le prime mattine del mese di marzo (del 2020; ndr) le abbiamo passate a ...