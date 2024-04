Gentiloni | Evitata recessione in Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 aprile 2024) 18.52 Il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo, a Cernobbio per il Workshop Ambrosetti, traccia un bilancio positivo sul modo in cui l'Ue ha "evitato la" dopo "un anno e mezzo di crisi difficile che ha portato a un rallentamento notevole dell'attività economica". Le previsioni della Commissione "sul fatto che la seconda parte dell'anno potremo avere un'accelerazione dell'attività economica e l'anno prossimo questa accelerazione potrebbe prendere velocità, sembrano confermate".